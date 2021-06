Lotto Soudal avec Ewan en leader, Gilbert et De Gendt

(Belga) Lotto Soudal s'alignera au départ du Tour de France, le 26 juin à Brest, avec l'Australien Caleb Ewan en leader accompagné notamment par Philippe Gilbert et Thomas De Gendt, a annoncé vendredi la formation belge du World Tour.

Jasper De Buyst, Tosh Van der Sande, Brent Van Moer, l'Allemand Roger Kluge et l'Australien Harry Sweeny complètent la sélection. "Nous alignons notre équipe la plus forte possible", a souligné John Lelangue, manager général de l'équipe. "La plus grande partie de nos coureurs sont sortis en grande forme du Dauphiné et du Tour de Belgique. Il est clair que Caleb Ewan sera notre leader absolu et légitime. Je vois six ou sept étapes où les sprinteurs peuvent se battre pour la victoire. Le train habituel de Caleb, avec Jasper De Buyst et Roger Kluge, a été complété avec succès lors du Tour de Belgique par Harry Sweeny et Tosh Van der Sande, une combinaison qui, plus tôt cette année, avait été déjà couronnée de succès au Tour des Emirats arabes unis. Philippe Gilbert, Thomas De Gendt et Brent Van Moer tenteront de remporter des victoires dans les étapes sans sprint. Comme nous les connaissons: avec bravoure et beaucoup d'audace. Nous allons partir pour Brest avec beaucoup d'optimisme." Gilbert, 38 ans, disputera son onzième Tour de France, lui qui a remporté une étape, en 2011. De Gendt, 34 ans, s'est offert une étape en 2016 et une en 2019. Ewan, 26 ans, compte cinq étapes à son palmarès: deux l'an passé et trois l'année précédente. Pour Van der Sande, 30 ans, et les jeunes Van Moer, 23 ans, et Sweeny, 22 ans, il s'agira des débuts sur la Grande Boucle. En revanche, comme annoncé ce jeudi, ce sera sans Tim Wellens, en proie à des ennuis de santé depuis plusieurs semaines. Il a été contraint de déclarer forfait pour les championnats de Belgique ainsi que pour le Tour de France. (Belga)