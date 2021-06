Suède-Slovaquie: suivez l'évolution du SCORE EN DIRECT

> Suivez l'évolution du score en direct

Les compositions

Suède: Olsen - Lustig, Danielson, Lindelöf, Augustinsson - S. Larsson (cap), Ekdal, Olsson, Forsberg - Isak, Berg

Slovaquie: Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Hrosovsky - Koscelnik, Kucka, Hamsik (cap), Mak - Duda

L'avant match

La Slovaquie, justement, n'a rien à envier à son voisin. Victorieuse de la Pologne pour son entrée en lice (2-1), la "Repre" peut également valider son billet pour la suite du tournoi en cas de succès contre la Suède, à Saint-Pétersbourg (15h00, 13h00 GMT).



Un point pourrait même suffire à terme, au jeu du repêchage des quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes. "Je pense que quatre points suffiront pour se qualifier, comme lors de l'Euro-2016. Mais il ne faut pas penser comme ça. Le plus important, c'est de bien jouer", a rappelé le sélectionneur Stefan Tarkovic. La Suède espère capitaliser sur son match nul inaugural contre l'Espagne à Séville (0-0) qui a mis en lumière ses qualités en défense, à défaut d'une attaque brillante.



"Ça sera un match différent. On s'attend à avoir plus la balle", a estimé le sélectionneur Janne Andersson. Et désormais, il faudra marquer.