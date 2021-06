Diables Rouges: selon les expected goals, le Danemark méritait de gagner contre la Belgique

Selon une statistique d'après-match, les "expected goals" (xG), le Danemark aurait mérité de gagner contre la Belgique jeudi lors de la 2e journée du groupe B de l'Euro 2020 de football.

La Belgique, grâce au retour décisif de Kevin De Bruyne, a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro en infligeant jeudi une deuxième défaite (1-2) au Danemark à Copenhague, lors de la 2e journée du groupe B.

Les Danois, privés de Christian Eriksen après son malaise cardiaque, et auquel un hommage a été rendu à la 10e minute par une salve d'applaudissements, ont largement dominé la première période grâce notamment à un pressing et un coeur énorme.

Si cela ne s'est pas concrétisé au marquoir, cela s'est vu dans les statistiques d'après-match. D'après les "expected goals" (xG) calculés par les comptes The xG Philosophy et Between The Posts sur Twitter, l'équipe de Kasper Hjulmand aurait mérité d'inscrire 2,35 et 1,86 buts, selon la méthode employée par ces deux sites d'analyse de données. Tandis que l'équipe de Roberto Martinez n'aurait dû en marquer que 0,98 et 0,73.

Qu'est-ce que les "expected goals"? C'est une statistique qui permet de mesurer la qualité d'une occasion de but en se basant sur tout un historique de tirs et selon les caractéristiques de ce tir et des événements menant à ce tir. Un xG de 0 signifie qu'il n'y a aucune chance qu'un tir finisse par faire trembler les filets adverses. Un xG de 0,5 raconte que sur 10 tirs identiques tentés, on aurait 5 buts. Enfin, vous l'avez compris, un xG de 1 est un but assuré.

Le Danemark aurait donc mérité de s'imposer contre la Belgique. Mais, le football n'est pas qu'une affaire de stats, n'est-ce pas?



© www.betweentheposts.net