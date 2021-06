Euro 2020 - Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, salue la prestation de l'Écosse

(Belga) Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, était logiquement déçu par la prestation de ses joueurs dans le nul blanc contre l'Écosse pour la 2e journée du groupe D de l'Euro. "Nous aurions pu mieux jouer mais tout le mérite en revient à l'Écosse", a réagi Southgate au micro d'ITV.

"C'était un match frustrant pour nous et nous aurions pu mieux jouer. Cependant, tout le mérite en revient à l'Ecosse. Dans un grand tournoi, quand on ne parvient pas à gagner un match, il faut essayer de ne pas le perdre. Nous n'avons pas fait assez pour gagner ce match. Ce résultat est une déception pour nous mais nous devons tourner le bouton et avancer vers notre prochain match", a analysé Southgate. Deuxième du groupe avec 4 points, le même total que la Tchéquie, en tête à la différence de buts, l'Angleterre terminera en tête de son groupe si elle bat les Tchèques mardi prochain. "Ce sera un match totalement différent contre un autre type d'adversaire. Nous allons analyser ce qui n'a pas été contre l'Écosse pour progresser en vue du prochain match." (Belga)