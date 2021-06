Kevin De Bruyne n'est pas encore à 100%: le Diable Rouge donne de ses nouvelles (vidéo)

Kevin De Bruyne a fait un retour en force, cette semaine, contre le Danemark. Sa montée au jeu a transformé nos Diables Rouges, qui ont soudainement recommencer à jouer au football après un premier acte que l'on peut qualifier de catastrophique. Il a d'ailleurs reçu l'accolade de l'Europe entière.

Devant cette performance, De Bruyne va profiter du match contre la Finlande pour reprendre du rythme. Mais à l'entraînement de ce matin, il a refusé le défi technique basé sur le jeu de tête proposé par notre équipe nationale. Le tout par prudence. "On en a parlé avec les docteurs et les entraîneurs, ils le savent. J'ai eu une fracture orbitale et une commotion cérébrale. Nous faisons attention avec les duels et les jeux de tête à l'entraînement. On reste prudents", a raconté le numéro 7 de la sélection.

Il est vrai qu'il vaut mieux ne prendre aucun risque à ce stade.