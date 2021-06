Un remake de l'Angleterre en 2018: Michy Batshuayi reçoit ENCORE un ballon dans la tête (vidéo)

Après avoir fait le tour du monde avec une célébration de but géniale en 2018, Michy Batshuayi va de nouveau buzzer. Rappelez-vous, contre l'Angleterre: le Diable Rouge avait dégagé le ballon sur le poteau avant de le prendre dans la figure. Et bien on a cru revoir cela à l'entraînement pendant l'Euro 2020.

Cette-fois, au moins, cela vient d'un équipier. Sur une déviation, le ballon vient heurter le visage de l'attaquant, qui en rigole dans la foulée. Michy, on espère que la prochaine fois, ce sera dans le but que tu mettras le ballon !