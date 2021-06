Euro 2020 - "Peut-être le plus beau jour de ma vie", déclare Attila Fiola, le buteur hongrois

(Belga) Attila Fiola a créé la sensation en ouvrant le score face à la France samedi à Budapest, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps du match Hongrie - France, qui s'est terminé sur un partage 1-1 après l'égalisation d'Antoine Griezmann à la 66e minute.

"C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, peut-être le plus beau", a déclaré Attila Fiola à la télévision publique hongroise. "Je suis très heureux après ce grand match de l'équipe et mon but, c'est un grand résultat. Je suis fier de l'équipe, les fans ont mis une super ambiance aujourd'hui. Nous avons montré que nous pouvions produire un jeu plus offensif que ce que nous avons montré contre le Portugal. C'est un jour incroyable. (sur son but) Le coach nous a dit de chercher à passer par les ailes. J'ai essayé de rester calme, je savais que nous n'aurions pas beaucoup d'autres occasions de marquer. Après un sprint de 30 mètres par cette chaleur ça n'a pas été facile de garder toute ma tête. Mais j'ai réussi à la mettre dedans, calmement". (Belga)