Euro 2020 - Cristiano Ronaldo rejoint Klose au nombre de buts marqués lors des grands tournois

(Belga) Lors du match de groupes de l'Euro 2020 face à l'Allemagne, Cristiano Ronaldo a marqué son 19e but lors d'une phase finale de compétition internationale. En marquant le premier but lusitanien, l'attaquant de la Juventus a égalé le record de l'ancien international allemand Miroslav Klose. L'ex-artificier de la Mannschaft en est également à 19 réalisations Euro et Coupe du Monde confondus.

Ronaldo avait déjà fait tomber certains records lors de cet Euro. En jouant la première rencontre face à la Hongrie, l'attaquant de 36 ans est devenu le premier joueur à participer à cinq Euros. Grâce à son doublé lors de ce même match, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec onze réalisations, dépassant Michel Platini. Suite à son but face aux Allemands, son compteur passe désormais à douze. (Belga)