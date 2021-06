Euro 2020 - Le Polonais Kacper Kozlowski plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro à jouer un match

(Belga) En montant au jeu à la 55e minute du match entre l'Espagne et la Pologne samedi soir, le Polonais Kacper Kozlowski est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro à jouer un match. À 17 ans et 246 jours, Kozlowski a battu le record détenu depuis six jours par l'Anglais Jude Bellingham (17 ans et 349 jours).

Bellingham avait battu le record de Jetro Willems, qui avait 18 ans et 71 jours lors de l'Euro 2012, en montant au jeu dimanche dernier lors du match de la 1re journée du groupe D entre l'Angleterre et la Croatie. En 2012, Willems avait battu le record détenu par Enzo Scifo qui avait 18 ans et 115 jours lors de ses débuts à l'Euro 1984. (Belga)