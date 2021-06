DIRECT EURO - Cristiano Ronaldo bat un nouveau record

L'Euro 2020 se poursuit avec deux matchs au menu ce dimanche. A 18 heures, dans la dernière journée du groupe A, l'Italie accueille le Pays de Galles tandis que la Suisse affronte la Turquie.

> Retrouvez le calendrier complet de l'Euro 2020

08h00 - Info| L'ITALIE AVEC VERRATTI ET "DES JOUEURS FRAIS"

Troisième match en moins de dix jours et température caniculaire attendue dimanche sur l'Olimpico: l'Italie va s'appuyer sur "des joueurs frais" pour son dernier match du 1er tour de l'Euro contre le pays de Galles, selon le sélectionneur Roberto Mancini. Son homologue gallois Robert Page ne se fait pas d'illusions: malgré les changements, "il y aura encore beaucoup de qualité" sur la pelouse du côté de la Nazionale, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Notamment le médian Marco Verratti, absent des terrains depuis sa blessure au genou il y a six semaines, qui a "besoin de jouer" et devrait démarrer le match.

07h35 - Info | UN STADE AUX COULEURS DE L'ARC-EN-CIEL À MUNICH ?

La Ville de Munich espère que le stade sera éclairé aux couleurs de l'arc-en-ciel lors du match entre l'Allemagne et la Hongrie. Le conseil communal a demandé au maire Dieter Reiter de faire pression sur l'UEFA, pour obtenir cette faveur. L'Allianz Arena peut être illuminée à l'extérieur dans une variété de couleurs et par le passé, elle a souvent porté les couleurs de l'arc-en-ciel, symbole de la diversité.

07h25 - Info | LE PLUS JEUNE JOUEUR DE L'HISTOIRE DE L'EURO

En montant au jeu à la 55e minute du match entre l'Espagne et la Pologne samedi soir, le Polonais Kacper Kozlowski est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro à jouer un match. À 17 ans et 246 jours, Kozlowski a battu le record détenu depuis six jours par l'Anglais Jude Bellingham (17 ans et 349 jours). Bellingham avait battu le record de Jetro Willems, qui avait 18 ans et 71 jours lors de l'Euro 2012, en montant au jeu dimanche dernier lors du match de la 1re journée du groupe D entre l'Angleterre et la Croatie. En 2012, Willems avait battu le record détenu par Enzo Scifo qui avait 18 ans et 115 jours lors de ses débuts à l'Euro 1984.

07h20 - Info | CRISTIANO RONALDO BAT UN NOUVEAU RECORD

Lors du match de groupes de l'Euro 2020 face à l'Allemagne, Cristiano Ronaldo a marqué son 19e but lors d'une phase finale de compétition internationale. En marquant le premier but lusitanien, l'attaquant de la Juventus a égalé le record de l'ancien international allemand Miroslav Klose. L'ex-artificier de la Mannschaft en est également à 19 réalisations Euro et Coupe du Monde confondus. CR7 avait déjà fait tomber certains records lors de cet Euro. En jouant la première rencontre face à la Hongrie, l'attaquant de 36 ans est devenu le premier joueur à participer à cinq Euros. Grâce à son doublé lors de ce même match, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec onze réalisations, dépassant Michel Platini. Suite à son but face aux Allemands, son compteur passe désormais à douze.

07h15 - Info | UN DRONE ARRÊTÉ AVANT PORTUGAL-ALLEMAGNE

La police de Munich a arrêté samedi le pilote d'un drone peu avant le coup d'envoi de la rencontre du groupe F de l'Euro entre l'Allemagne et le Portugal pour avoir survolé une zone interdite au-dessus de l'Allianz Arena. Un porte-parole de la police a confirmé qu'un homme de 48 ans avait rapidement été arrêté. Mardi lors du match France-Allemagne à Munich, un activiste de Greenpeace en parapente avait failli s'écraser dans les tribunes du stade après avoir touché les câbles de la "spider-cam". Il n'y a aucun lien entre les deux incidents.

LES RÉSULTATS D'HIER SOIR:

L'Espagne n'a pas encore décroché la moindre victoire dans son Euro après leur partage 1-1 contre la Pologne pour la 2e journée du groupe E de l'Euro samedi à Séville. Alvaro Morata avait donné l'avance à la 'Roja' en première période (24e) avant que Robert Lewandowski n'égalise en seconde période (54e). Au classement, l'Espagne est troisième du groupe E avec 2 points derrière la Suède (1re, 4 pts) et la Slovaquie (2e, 3 pts). La Pologne est 4e avec 1 point.

L'Allemagne a dominé le Portugal avec une victoire 2-4 pour la 2e journée du groupe F de l'Euro samedi à Munich. Menés 1-0 après le but de Cristiano Ronaldo (15e), les Allemands ont profité de deux buts contre leur camp de Ruben Dias (35e) et Raphael Guerreiro (39e) et des réalisations de Kai Havertz (51e) et Robin Gosens (60e) pour inverser la tendance. Diogo Jota avait ensuite réduit la marque (67e). L'Allemagne s'empare de la 2e place du groupe F avec 3 points, le même total que le Portugal, 3e. La France (4 points) occupe la tête du groupe après son partage 1-1 contre la Hongrie, 4e avec 1 point.