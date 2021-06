Play-offs NBA: Milwaukee stoppe Durant et les Nets et va en finale de conférence

Les Bucks de Giannis Antetokounmpo, prépondérant avec 40 points, se sont qualifiés pour la finale de la conférence Est en NBA, après avoir remporté le choc des titans à Brooklyn (115-111 a.p.), malgré une performance historique de Kevin Durant auteur de 48 points.

La série avait des allures de finale avant la lettre et au fil des matches, des exploits de Durant, des renversements de situation, des aléas aussi comme la blessure de Kyrie Irving, très pénalisante pour les Nets sur les trois derniers matches, cette septième rencontre d'une intensité exceptionnelle n'a pas déçu.

Il fallait bien un vainqueur au terme de cette épique bataille et c'est donc Milwaukee, qui renouera avec la finale de conférence, deux ans après sa défaite à ce stade face à Toronto futur champion. Cette fois, la franchise du Wisconsin aura pour adversaire Philadelphie ou Atlanta, qui eux aussi vont en finir dimanche dans un match N.7.

C'est parce qu'ils ont moins eu la main tremblante (2/6 aux tirs contre 1/12 pour les Nets) dans l'irrespirable prolongation, que les Bucks ont pu s'en sortir. Menés 111-109, après le panier de Bruce Brown, Giannis Antetokounmpo a forcé le passage pour égaliser de près, avant que Khris Middleton, glacial, ne réussisse son fade-away (tir en suspension arrière) à cinq mètres. Brook Lopez (19 pts, 8 rbds, 4 contres), qui venait d'infliger un "block" de mammouth à Durant, a ensuite ajouté deux lancers francs pour sceller le score.

"Je n'ai jamais joué un match pareil dans ma vie, un match N.7, à l'extérieur, face au meilleur joueur du monde... On a eu un peu de chance mais on s'est accrochés, on a résisté à la pression", a commenté Middleton, longtemps maladroit mais qui a fini fort (23 pts, à 9/26, 10 rbds).

- Harden amoindri -

"Le meilleur joueur du monde" en question, c'est Durant, qui avait arraché la prolongation, à une seconde du buzzer, d'un shoot incroyable, qui aurait pu compter trois points si sa chaussure n'avait pas mordu l'arc de cercle.

Mais "KD" a manqué ses autres tirs dans cet "overtime", son bras droit shootant de plus en plus court, preuve qu'il était alors à bout de force, après 53 minutes passées sur le parquet.

Il n'a pourtant rien à regretter. Héroïque au match N.5, quand ses 49 points (à 70% de réussite) ont donné l'avantage aux Nets 3-2, il a failli faire le même coup sur celui-ci. Ses 48 points sont d'ailleurs historiques puisque personne dans l'histoire n'en a mis autant dans une septième rencontre de play-offs.

Deux ans après sa rupture du tendon d'Achille, il a donc réussi son retour au plus haut niveau, celui du fantastique joueur qu'il fut lorsqu'il dominait la NBA avec Golden State, titré en 2017 et 2018. Et ce même si cela se solde par un échec prématuré pour Brooklyn, qui avait pourtant construit un "Big3" de champion sur le papier avec Kyrie Irving et James Harden.

Ce dernier, qui rêvait d'un premier sacre, doit maudire la blessure à l'ischio-jambier droit qui lui a pourri sa fin de saison. Bien qu'amoindri, lui aussi a joué plus de 50 minutes, mais son impact offensif (22 pts, 9 passes) n'a pas été celui de ses standards.

Surtout, les Nets sont tombés sur des Bucks courageux, solidaires et talentueux, qui ont cru en eux dans cette série et méritent leur sort.

Il leur faut à présent ne pas se démobiliser après l'exploit, s'il veulent remporter un 2e titre de champion, 50 ans après le premier obtenu par un duo de légende Lew Alcindor (futur Kareem Abdul-Jabbar) et Oscar Robertson, que rêvent d'imiter Antetokounmpo et Middleton.