La Belgique enlève un 7e succès aux dépens de l'Italie

(Belga) La Belgique (FIVB 12) a battu l'Italie (FIVB 9) dans son 14e et avant-dernier match de la Ligue des Nations féminine de volley, samedi soir à Rimini, en Italie. Après le gain du premier set, les Yellow Tigers ont cédé les deux suivants avant d'obtenir le droit de jouer un cinquième set et de l''emporter (17-25, 25-20, 25-22, 25-17 et 15-10).

Grâce à un bilan de 7 victoires, dont six gagnées 3-2, et 7 défaites, les Belges conservent la 9e place. L'Italie reste 13e. La Belgique terminera sa compétition dimanche soir (19h30) contre le Canada (FIVB 18). Les quatre premières nations disputeront les demi-finales et les finales les 24 et 25 juin. Il est déjà acquis que les Etats-Unis (FIVB 1), le Brésil (FIVB 2), termineront aux deux premières places dans cet ordre. La Turquie (FIVB 4) et le Japon (FIVB 5) complèteront le dernier carré. Reste à connaître l'équipe qui sera 3e et celle qui terminera 4e de la phase classique. Après la Ligue des Nations, les Yellow Tigers disputeront encore cette année l'Euro, du 18 août au 4 septembre. En phases de groupes à Belgrade, elles seront opposées à la Serbie, l'Azerbaïdjan, la Russie, la France et la Bosnie. (Belga)