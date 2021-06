Beth, l'épouse de Roberto Martinez, se confie: "C'est tellement dur de ne le voir qu'à la télé"

Beth, l'épouse de Roberto Martinez, s'est confié en long et en large dans la DH samedi. Voici les meilleurs extraits.

Beth, l'épouse de Roberto Martinez, suit l'Euro depuis l'Angleterre en compagnie de ses filles Luella (7 ans) et Saffiana (2 ans). Voir son mari uniquement à la télévision pendant ces quelques semaines de tournoi est "tellement, tellement dur", a-t-elle expliqué à nos confrères de la DH samedi. "Normalement, je suis toujours aux matchs. Même quand il jouait encore au football, je n'ai raté aucun match à domicile. Maintenant, je reste à la maison toute la journée en attendant que ça commence. Les filles sont excitées dès le matin car elles vont revoir leur papa à l'écran. Stress (rires)!".

Pour la première fois, Luella et Saffiana ressentent un manque. "Pendant la Coupe du monde 2018, Luella était trop petite. Maintenant, elle se rend compte que son papa est absent depuis longtemps. Saffiana se réveille tous les jours et la première chose qu'elle demande est: 'Papa? Papa?' Quand je dis qu'il travaille toujours, elle hoche la tête 'D'accord alors'".



© RTLSport

Beth dévoile que son rôle de mère est aussi importante que celui de femme, première supportrice de son mari. "Parce qu'il sait qu'il y a au moins une personne dans le public qui ne le jugera jamais sur ce qui se passe sur le terrain. Quoi qu'il arrive, il peut compter sur mon soutien et mon amour inconditionnel. Il aimerait que je sois là, je sais, même si nous ne nous verrions quand même pas".

La famille Martinez habite la Belgique et la ville de Waterloo (Brabant wallon) depuis 5 ans. "Nous sommes vraiment bien installés là-bas. Luella aime l'école, elle a de bons amis. Quand vos enfants sont heureux, vous l'êtes aussi en tant que maman. Roberto a de bonnes relations avec l’équipe belge. Cela semble être une combinaison réussie, sans trop de tensions ou de problèmes".



© RTLSport

De quoi les voir prolonger l'aventure? "Dans le football, nous n'avons jamais de plan fixe (rires). Parfois, j'ai envie de regarder dans une boule de cristal pour savoir si nous allons rester. Mais si Roberto dit: 'On déménage demain', je lui fais confiance dans son choix. Et puis on s'assure que ça soit compatible pour la famille. Depuis vingt ans, nous partageons des hauts et des bas mais nous pouvons vraiment dire que nous sommes toujours heureux. J'en suis fière".

Retour au sportif avec le pronostic de Beth pour l'Euro des Diables: "Si Roberto, les joueurs et le staff continuent à travailler aussi dur et à rendre le pays fier, nous serions tous heureux, non? Tous les Belges veulent tellement gagner ce championnat d'Europe. J’espère que mon mari pourra y arriver".



© RTLSport