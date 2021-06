Lotte Kopecky indomptable à Waregem pour son 2e titre national

(Belga) Lotte Kopecky (Liv Racing) s'est succédée à elle-même dimanche au championnat de Belgique de cyclisme sur route qui s'est déroulé à Waregem. La coureuse de 25 ans, déjà championne de contre-la-montre mercredi à Ingesmunster, a conservé de façon très autoritaire son titre de championne de Belgique sur route qu'elle avait décroché en 2020 à Anzegem.

La première partie de la course nationale, tracée sur des routes larges sans difficulté, n'a été marquée que par la vaine échappée d'Amber Aernouts (Doltcini-Van Eyck) qui a été récupérée par le peloton alors que le rythme s'était élevé à l'approche de l'entrée sur le circuit final, soit trois boucles assez techniques de 16,1 kilomètres plus accidentés et pimentés par un secteur pavé. Anne-Sophie Duyck (Multum Accountants) a pris l'initiative seule à 35 kilomètres du but pour passer la ligne d'arrivée avec 45 secondes d'avance sur un peloton quelque peu morcelé. L'écart de Duyck a progressivement diminué sous l'action d'un peloton réduit à une quarantaine d'unités et conduit, entre autres, par Valérie Demey et Shari Bossuyt. La jonction s'est produite à moins de 10 kilomètres du but, juste avant l'attaque décisive de Lotte Kopecky, à 8 kilomètres de la ligne. Malgré les nombreuses relances dans le groupe de chasse, la championne de Belgique sortante a conservé un avantage d'entre 20 et 30 secondes jusqu'au bout pour s'imposer en solitaire à Waregem où elle s'est succédée à elle-même. Julie Van de Velde (Jumbo-Visma), qui avait attaqué au kilomètre, s'est classée deuxième devant Alana Castrique, qui a réglé le sprint du groupe des poursuivantes. La coureuse de Lotto-Soudal Ladies a ainsi reconquis sa couronne de championne de Belgique des espoirs (U23) qu'elle avait perdue en 2020.