Moto: Marc Marquez remporte en Allemagne son premier GP depuis sa blessure

Le roi Marquez est de retour ! le sextuple champion du monde espagnol en MotoGP a remporté le Grand Prix d'Allemagne, 8e manche de la saison dimanche, son 57e en catégorie reine mais le premier depuis le 17 novembre 2019 et depuis sa blessure en 2020.

Marc Marquez (Honda) s'était cassé l'humérus droit au premier Grand Prix de la saison dernière en juillet 2020, manquant ensuite toute la saison. Le Portugais Miguel Oliveira (KTM) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat, complètent le podium.

Un an, sept mois et trois jours après, Marquez l'a fait, et a fondu plusieurs fois en larmes pour cet incroyable comeback. Il n'était plus monté sur un podium et donc encore moins sur sa plus haute marche depuis sa victoire au GP de Valence fin 2019.

Et ce n'est pas un hasard s'il revient au sommet sur le circuit du Sachsenring, où la course avait été annulée en 2020 pour cause de pandémie. L'Espagnol de 28 ans reste invaincu ici depuis 2013 en MotoGP et depuis 2010 toutes catégories confondues sur ce tracé parcouru dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

"C'était compliqué de rester concentré tout du long, avec tous les mauvais souvenirs, toute la situation de l'an dernier qui me revenaient en tête...", a-t-il expliqué, marquant une pause pour essuyer ses larmes.

"Mais on l'a fait! On le fera à nouveau, on est dans une situation compliquée mais on essaiera de garder un niveau comme celui-là", a poursuivi Marquez, qui fait un bond du 18e au 10e rang du championnat du monde après cette victoire.

Marquez a manqué l'ensemble de la saison 2020 et même les deux premiers GP de 2021. De retour au Portugal, il a fini 7e, son meilleur résultat, suivi d'une 9e place en Espagne puis de trois abandons après des chutes en France, Italie et Catalogne.

Quartararo, parti deuxième sur la grille, a rapidement perdu plusieurs places mais a finalement réussi à monter sur le podium. Le Français de 22 ans accroît même son avance au championnat, avec maintenant 22 points d'avance sur son compatriote Johann Zarco (Ducati-Pramac) qui a fini 8e après être parti en pole position.