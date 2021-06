Italie-Pays de Galles: suivez l'évolution du SCORE EN DIRECT

> Suivez l'évolution du score en direct

Les compos

Italie: Donnarumma - Toloi, Bonucci (cap.), Bastoni, Emerson - Verratti, Jorginho, Pessina - Chiesa, Belotti, Bernardeschi

Pays de Galles: Ward - Gunter, Rodon, Ampadu - C. Roberts, Allen, Morrell, Williams - Ramsey - Bale, James

L'avant match

Marco Verratti, six semaines après sa blessure au genou droit avec le Paris SG, fait son retour sur les terrains comme titulaire avec l'Italie contre le pays de Galles, dimanche à Rome lors du dernier match du groupe A de l'Euro.

"Petit Hibou", qui ne figurait pas sur la feuille de match lors des deux premiers matches contre la Turquie (3-0) et la Suisse (3-0), est aligné au milieu aux côtés de Jorginho et de Matteo Pessina, dans une équipe largement remaniée.



Alors que l'Italie est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, Roberto Mancini a laissé sur le banc pas moins de huit titulaires du dernier match. Il a notamment totalement renouvelé son trident offensif en misant sur Federico Chiesa, Andrea Belotti et Federico Bernardeschi.



En défense, seul Leonardo Bonucci est reconduit (avec le brassard de capitaine en l'absence de Giorgio Chiellini), associé à Alessandro Bastoni en charnière centrale, avec sur les côtés Rafael Toloi et Emerson.



Côté gallois, le sélectionneur a laissé sur la banc les trois joueurs avertis lors des deux premiers matches (Mepham, Davies et Moore), alors que les Dragons ont besoin d'un point pour assurer leur place dans le top 16.