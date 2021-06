Championnat de Belgique de cyclisme - Edward Theuns: "Dommage de passer si près du titre national"

(Belga) Edward Theuns (Trek-Segafredo) s'est classé 2e, de justesse, du sprint final qui a sacré Wout Van Aert dimanche au championnat de Belgique sur route à Waregem.

"Je suis fier de la course que j'ai livrée dimanche à Waregem ", a expliqué Edward Theuns. " J'ai vu Van Aert et Evenepoel s'échapper et j'ai fait le bond pour rentrer sur eux. Je me sentais assez bien dans la finale et j'ai tenté de jouer ma carte, face aux deux champions qui étaient avec moi. Mais je croyais fermement en mes chances pour le sprint. Je n'ai pas osé jeter tout donner dans les 100 derniers mètres en me focalisant sur un bon 'jump' sur la ligne d'arrivée. Mais ce ne fut pas suffisant, mes bras n'étaient pas assez longs. Je suis donc fier de ce que j'ai fait mais en même temps d'être passé si près du succès au championnat de Belgique. Je suis toujours en attente de ma sélection pour le Tour de France. C'est assez perturbant mentalement car j'ai montré, je pense, que je suis en forme. La sélection devait tomber après le Tour de Suisse mais j'attends toujours." » (Belga)