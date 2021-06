Le Standard dévoile ses nouveaux maillots pour la saison à venir (photos)

Le Standard de Liège et Adidas ont présenté lundi les nouveaux maillots (domicile et extérieur) pour la saison 2021-2022.

Dans une publication sur les réseaux sociaux ce lundi, le Standard de Liège a dévoilé le maillot qu'il arborera à domicile pour la saison 2021-2022.

Sans surprise, la couleur rouge, un peu plus foncée que d'ordinaire, prend la majeur partie de la tunique Adidas, le nouveau sponsor des Rouches. Une petite bande blanche figure sur la fin des manches.

La vareuse extérieure est blanche, avec quelques fines lignes rouges sur le ventre.

Pour célébrer les 100 ans d'affilée en 1ère division accomplis lors de la dernière saison, un logo spécial "D-100" est ajouté au blason en blanc pour célébrer cet exploit.

Il s'agit de la troisième collaboration entre le Standard et la célèbre marque allemande après celles entre 1976 et 1981 et entre 1987 et 2003. Le club liégeois a mis un terme à son partenariat avec la marque New Balance, qui était l'équipementier des 'Rouches' depuis 2017, à la fin de la saison dernière.