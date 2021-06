Simon Mignolet appelle à soutenir les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) (vidéo)

A l'occasion de la journée mondiale de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), le Diable Rouge Simon Mignolet appelle, lundi dans une vidéo, les Belges à soutenir les personnes qui souffrent de cette maladie. Son message a été publié sur le site web de la Ligue SLA, dont il est l'ambassadeur.

Comme la journée mondiale de la SLA coïncide avec le match de football Belgique-Finlande, Simon Mignolet demande aux citoyens de ne pas uniquement soutenir les Diables Rouges, mais aussi tous les patients atteints de SLA dans le monde.

Les Belges sont invités à apporter leur contribution en organisant une activité sponsorisée et en collectant de l'argent dans leur quartier. La Ligue SLA a créé un site web spécial à cet effet, vous pouvez y avoir accès en cliquant ici.

"Les patients meurent en moyenne 33 mois après le diagnostic, il n'y a pas d'espoir de guérison. La maladie touche environ 6 à 7 personnes sur 100.000, partout dans le monde", explique la Ligue SLA. "En Belgique environ 1.000 personnes souffrent de la SLA. Chaque année, plus de 200 personnes en meurent et au moins autant sont ajoutées".

La plupart des patients reçoivent le diagnostic à l'âge d'environ 60 ans mais des adolescents peuvent aussi être atteints. Les hommes sont légèrement plus souvent touchés par la maladie que les femmes.

La Ligue SLA vise à rendre les dernières années de vie des patients aussi qualitatives que possible en les aidant, eux et leurs proches, à divers niveaux (psychosocial, administratif,...). L'ASBL défend aussi leurs droits auprès du gouvernement et finance la recherche via le fonds A Cure for ALS.