Lors de chaque match des Diables Rouges, Arnaud cuisine un plat typique du pays adverse: que prépare-t-il pour Belgique-Finlande?

Arnaud, Forestois de 31 ans, est comédien et apprenti-cuisinier. Sa passion pour la cuisine l'a mené à relever un défi lors de chaque match de l'équipe belge de foot. C'est l'un de ses amis qui nous a avertis via le bouton orange Alertez-nous : "J'ai un ami cuisinier qui a une tradition : lors d'un match des Diables, il prépare un plat typique de l'équipe adverse pour manger en regardant le match. Et ça vaut le détour", nous a-t-il écrit.

D'où lui est venu cette idée ? Cela a débuté il y a quelques années, lors du match de notre équipe nationale en 2017. "Tout a commencé lors d'un match entre la Belgique et le Japon : on avait commandé des sushis", raconte le cuisinier. Arnaud et ses amis plaisantent du fait d'avoir commandé un plat typique du pays adverse et l'un d'eux lance alors : "Chiche qu'on commande des tacos pour le prochain match, contre le Mexique".

Cette anecdote est restée dans un coin de sa tête : "J'ai trouvé l'idée bonne et ça m'a donné envie de la reprendre plus tard", ajoute-t-il. À l'époque, Arnaud commence seulement à cuisiner. À l'origine, il est comédien et s'est mis plus tard à la cuisine, sa passion.

"Je fais actuellement des études de restaurateur au CERIA, dans le but d'ouvrir mon restaurant. Je vais entamer ma troisième année", raconte-t-il.

Des glaces et des gaufres en guise de déclic

Cette passion lui est venue lorsqu'il travaillait dans une biscuiterie bruxelloise. "C'est là que j'ai pris goût à la cuisine : en préparant les gaufres et les glaces. À la base, j'étais vendeur dans le salon de thé et un jour, le cuisinier m'a demandé de l'aide en cuisine. Il a apprécié mon travail et m'a demandé des coups de main plus régulièrement", raconte le Forestois.

Une expérience qui lui a donné envie de cuisiner davantage, et pas seulement du sucré, pour sa compagne depuis 12 ans, mais aussi pour sa famille, ses amis, et depuis la crise de sanitaire, pour sa bulle. Et puis, cette passion l'a emmené plus loin dans sa réflexion : "Autant faire des études pour", s'est-il dit à un moment.

Le rituel du match des Diables

Lors de matchs des Diables rouges, il a donc mis en place ce petit rituel de cuisinier pour ses amis des plats issus du pays d'origine de l'équipe adverse. Ce fut notamment le cas lors du match opposant la Belgique à la Croatie le 6 juin dernier. Il a alors préparé un plat typiquement croate : un risotto aux calmars et encre de seiche.

Lors des deux premiers matches de l'Euro, il a remis le couvert avec des zakouskis et des brochettes de viandes marinées comme en Russie au premier tour. Il a préparé un "Tartare de saumon mariné au citron vert, salade d'épinard au fromage bleu et cerneaux de noix, pomme aux airelles" pour Belgique-Danemark. C'est le plat qu'il a préféré jusqu'à présent.

Pour ce soir et le match face à la Finlande, Arnaud cuisine des filets de cabillaud aux champignons avec une sauce crème au vin blanc.

Mais comment fait-il pour trouver toutes ces recettes ? "Je vais voir plusieurs sites et en général, ils parlent des mêmes plats typiques donc je regarde les différentes versions pour voir ce qui est faisable".

Une démarche qui mène Arnaud à sortir de sa zone de confort : "Ça me permet de découvrir de nouvelles cuisines car j'ai tendance à rester sur la cuisine de brasserie franco-belge. Mais ce 1er tour de l'Euro n'a pas été très facile culinairement parlant", ajoute le cuisinier.

Ils plaisantent d'ailleurs entre amis à propos des adversaires de la Belgique qui induisent des recettes parfois plus compliquées. "Mes potes seraient ravis qu'on joue contre la Hongrie, moi un peu moins", lance-t-il en riant. D'ailleurs, Arnaud est plus fan de l'ambiance des soirs de matchs que des matchs en eux-mêmes : il reconnait "ne pas être très foot".

"Pronostic : cuisson parfaite"

Il continuera à cuisiner tous les soirs des matchs des Diables le plus longtemps possible, pour le plus grand bonheur de ses proches qui ont le plaisir de déguster ses plats.

Pour celui de ce soir, il mise sur sur 3-1 comme score final sur le terrain, et dans l'assiette : "Pronostic : cuisson parfaite".



©Arnaud Sottiaux