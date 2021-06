Pablo Andres et Romeo Elvis se réunissent pour créer un faux hymne des Diables Rouges (vidéo)

Pablo Andres est très actif, depuis le début de l'Euro 2020, autour des Diables Rouges. L'humoriste est sorti du bois encore une fois, ce lundi, pour rendre hommage à notre sélection qui s'apprête à affronter la Finlande pour la dernière journée de la phase de poules. Pour les encourager, il a réussi à convaincre Romeo Elvis de l'aider à créer un hymne non-officiel.

Une vidéo évidemment humoristique et qui fait référence à plusieurs grands joueurs belges, comme Carrasco, Meunier ou encore Lukaku et Boyata. Leur ambition: dépasser le carton de Vegedream, sorti après le titre de la France au Mondial 2018 et qui culmine à 141 millions de streams. "Je sors pas ça à mon nom", a cependant plaisanté Romeo Elvis en fin de vidéo.

Nous, on adore, pourtant !