Pas de championnats d'Europe officiels, mais des challengers pour les U20 et U16 belges

(Belga) En raison de la crise sanitaire, les traditionnels championnats d'Europe de basket pour les jeunes, déjà annulés l'an dernier, n'auront pas lieu cet été, par contre ils sont cette fois remplacés par des tournois Challengers. La Belgique a décidé d'y envoyer les U20 et les U16, mais pas les U18, tant chez les filles que chez les garçons.

Chez les filles, en U20, l'un des cinq tournois prévus se déroulera à Sofia en Bulgarie du 13 au 18 juillet avec l'Italie, l'Allemagne, la Lettonie, la Croatie et la Bulgarie. En U16, la Belgique jouera à Matosinhos au Portugal dans le Challenger C, du 9 au 14 août, avec la Russie, la République Tchèque, la Pologne, le Portugal et la Slovénie. Les deux premiers se qualifient pour la Coupe du monde U17 2022 organisée en Hongrie. Chez les garçons, en U20, la Belgique sera au challenger C à Heraklion du 19 au 24 juillet dans un groupe avec la Slovénie, la Grèce, la Croatie, Israël et l'Ukraine. En U16, les Belges sont dans le Challenger C à Novi Sad en Serbie, avec les Serbes, la Turquie, Israël, la Slovénie et la République Tchèque. Là aussi, les deux premiers se qualifient pour la Coupe du monde 2022 organisée en Espagne. Trente-huit pays ont décidé de s'inscrire sur base volontaire dans l'un des 29 tournois Challengers mis sur pied. Les groupes ont été composés notamment sur base d'un classement mondial chez les sélections de jeunes. Ils ne donneront lieu à aucune montée ou descente. Seuls les U16 ont donc un enjeu qualificatif pour une Coupe du monde. La Belgique est 13e au classement mondial chez les jeunes, 7e au classement européen, chez les filles. Chez les garçons, elle n'a pas de points (102e mondiale et 28e européenne). (Belga)