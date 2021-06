Ukraine-Autriche: suivez l'évolution du SCORE EN DIRECT

> Suivez l'évolution du score en direct

Les compos

Ukraine: Bushchan,, Sydorchuk, Yarmolenko, Malinovskyi, Shaparenko, Zabarnyi, Mykolenko, Zinchenko, Karavaev, Matviyenko

Macédoine du Nord: Bachmann, Dragovic, Hinteregger, Arnautovic, Alaba, Sabitze, Grillitsch, Baumgartner, Lainer, Schlager, Laimer

L'avant match

L'Ukraine devra se passer de son défenseur Denis Popov lundi dans le dernier match de sa phase de poules contre l'Autriche. Le sélectionneur national Andriy Shevchenko a confirmé dimanche que le joueur souffrait d'une blessure à la cheville. "Il ne va très probablement pas jouer demain", a confirmé le Ballon d'Or 2004.



Le jeune défenseur du Dynamo Kiev n'avait pas encore pu jouer dans cet Euro. Il est resté sur le banc contre les Pays-Bas (défaite 3-2) et contre la Macédoine du Nord (victoire 2-1). L'Ukraine pourrait se qualifier pour les huitièmes de finale si elle ne perd pas contre l'Autriche à Bucarest. La qualification reste possible en cas de défaite en étant meilleur troisième. Les Pays-Bas, qui ont déjà réalisé un six sur six, sont déjà qualifiés pour le tour suivant.