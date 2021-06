Macédoine du Nord - Pays-Bas EN DIRECT: les Oranje prennent les devants grâce à Depay

Le direct

24' - ET LE CONTRE FATAL ! Depay fait 0-1 sur un contre trop facile pour les Néerlandais.

19' - La Macédoine du Nord frappe le poteau !

11' - Cela aurait évidemment fait mal aux Oranje. Les fans le confirment.

7' - OH LE BUT MACÉDONIEN ! Stekelenburg est battu par Trickovski dans son face à face mais le but est annulé pour un hors-jeu.

2' - Première tentative néerlandaise, mais la grappe à distance file loin au-dessus.

0' - Le match débute à Amsterdam. Rappelons qu'il s'agit du dernier match de Pandev.

Les compos

Pays-Bas: Stekelenburg, de Ligt, de Vrij, Wijnaldum, Depay, van Aanholt, Gravenberch, Blind, Malen, de Jong, Dumfries

Macédoine du Nord: Dimitrievski, Ristovski, Velkoski, Musliu, Alioski, Ademi, Bardi, Trajkovski, Elmas, Trickovski, Pandev

L'avant match

Pour les Pays-Bas aussi, ce troisième match doit servir à monter en puissance: avec deux succès en deux rencontres et une première place du groupe C déjà assurée, la sélection "Oranje" ne devrait souffrir d'aucune difficulté chez elle à Amsterdam (18h00) contre la modeste Macédoine du Nord, déjà éliminée.