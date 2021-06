Jeremy Doku sur son petit nuage après son premier match à l'Euro 2020: "Une bonne expérience pour moi"

Jérémy Doku fait incontestablement partie des grandes satisfactions de la soirée. Virevoltant sur ses deux côtés, il a posé de gros problèmes à la défense finlandaise et a sorti ce qu'il fallait pour lancer sa carrière internationale dans une grande compétition. "Je suis content de mon match, c'était une bonne expérience pour moi", a lancé le Diable Rouge après le match. "On a dominé le match, on a gagné à la fin, c'est le plus important. C'était la première fois que je jouais avec eux, parfois je devais chercher où me placer. Mais à la fin ça s'est bien passé, donc je suis content".

Selon lui, il faut maintenant qu'il apprenne, avec humilité, aux côtés de nos plus grands joueurs. "Ce n'est pas frustrant, mais tout le monde a envie de jouer. Je suis jeune, je dois regarder quand je vais avoir ma chance. Là je l'ai eu, donc je suis content", a-t-il précisé.