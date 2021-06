Kevin De Bruyne refuse les louanges et félicite les buteurs: "Au final, ce sont les autres qui marquent"

Kevin De Bruyne était encore en feu, ce soir, contre la Finlande. Le Diable Rouge a sorti une prestation XXL, comme contre le Danemark, pour sortir les Belges d'un fameux traquenard. "Je pense qu'on savait que ce serait très dur, pour eux, l'enjeu c'était de se qualifier", précise le milieu offensif après le match. ""Il y avait des moments en première mi-temps où le pressing n'était pas top. On a changé la donne ensuite, ça a été beaucoup mieux. On a trouvé les espaces aussi. Romelu (Lukaku), c'est notre attaquant de pointe, j'essaye de le trouver. C'est difficile pour les défenseurs de le bloquer, avec son gabarit, sa force... On savait que si on marquait un but ils allaient ouvrir les espaces, ce qui était déjà mieux. On a fait des bonnes choses, certaines étaient un peu moins bonnes. Mais on a fait changer des joueurs et c'est bien pour l'équipe", a-t-il poursuivi.

Encore double passeur, il se dessine comme le plus grand artisan à ce stade. Mais il refuse de s'accorder les mérites. "Pendant le match, je donne toute mon énergie pour aider l'équipe et pousser les autres. J'essaye de créer des occasions, mais ce sont les autres qui marquent. Je suis content pour Romelu et Thomas", précise-t-il, avant de balayer les éventuelles imaginations de scénarios improbables pour obtenir un meilleur parcours. "On n'a jamais discuté de cela, si on voulait la deuxième place, on aurait fait un match nul contre le Danemark", a-t-il lâché.