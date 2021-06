L'homme des passes décisives: Kevin De Bruyne nommé homme du match contre la Finlande (photo)

Kevin De Bruyne a été élu Homme du Match de la rencontre entre la Finlande et la Belgique pour la 3e journée du groupe B de l'Euro. Les Diables Rouges se sont imposés 0-2 et ont assuré leur première place du groupe.

De Bruyne, déjà auteur d'un but et un assist contre le Danemark, a délivré un nouvel assist contre les Finlandais en servant idéalement Romelu Lukaku pour le but du 0-2. 'KDB' fêtait également sa première titularisation dans l'Euro après avoir joué 45 minutes contre le Danemark. "Je suis un peu fatigué", a reconnu De Bruyne.