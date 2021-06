La Russie éliminée à l'Euro: "Nous ne sommes pas aveugles", déclare le sélectionneur

Stanislav Cherchesov, le sélectionneur de la Russie, était logiquement déçu de la défaite 1-4 contre le Danemark, synonyme de quatrième place dans le groupe B et donc d'élimination de l'Euro.



"J'ai remercié les gars pour ce qu'ils ont fait. Ils étaient prêts pour ce match, mais ça ne s'est pas passé comme prévu", a réagi Cherchesov. "Nous aurions pu profiter de nos occasions en première mi-temps mais nous ne l'avons pas fait, puis nous avons encaissé un but sur une demi-occasion et nous n'avons pas pu revenir dans le match."

Quart de finaliste du Mondial 2018 qu'elle jouait à domicile, la Russie voit donc son Euro s'arrêter prématurément. "Nous devons réfléchir à tout cela et aller de l'avant. Nous ne sommes pas aveugles ; nous pouvons voir la porte et le chemin à suivre. Nous avons pas mal de jeunes joueurs de qualité, donc c'est à nous de les aider à se développer, à les préparer et à aller de l'avant."