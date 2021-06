La joie des fans des Diables Rouges: "Hâte de jouer l'Italie en 1/4 de finale et la France en 1/2 finale!" (vidéo)

De Faimes (en province de Liège) à Bruxelles, les supporters belges ont célébré la victoire des Diables ce lundi soir, dans la joie et la bonne humeur. Pour certains, la Belgique va aller au bout à l'Euro.

"Boyata était pas mal en défense, assez solide. Doku a fait un très grand match. La nouvelle génération est quand même là", a estimé un fan de notre équipe nationale à Faimes.

"Lukaku est là quand il faut, ça on le sait bien. Les Finlandais ont été valeureux, ils se sont battus jusqu’au bout. Ils ont bien tenté le coup", a souligné un autre supporter.

"Les Diables Rouges champions d’Europe ? Bah oui, vous ne le pensez pas, vous ? Oui, ils sont invincibles. On monte en flèche, on va y arriver", a déclaré de son côté Nico Rombouts, le président du club "Etoiles de Faimes".

A Bruxelles, un supporter s'est dit prêt à rencontrer des adversaires très coriaces avant de soulever le trophée: "On est super contents, on a hâte de rencontre l’Italie en quarts de finale et la France en demi-finale. On va gagner cet Euro."