DIRECT EURO - Le message de Christian Eriksen après le miracle danois

L'Euro 2020 se poursuit avec deux matches au menu ce mardi. A 21 heures, dans la dernière journée du groupe D, la Croatie affrontera l'Ecosse et l'Angleterre défiera la République tchèque.

9h40 - Info | ERIKSEN FÉLICITE SES COÉQUIPIERS

Christian Eriksen a partagé de chez lui, sur le canapé, la joie de l'équipe danoise d'atteindre les huitièmes de finale du championnat d'Europe des nations de football. Le malheureux meneur de jeu, qui a été victime d'un arrêt cardiaque lors du premier match contre la Finlande le 12 juin et a dû être réanimé sur la pelouse, a été le premier à féliciter son équipe pour sa victoire 4-1 contre la Russie, lundi soir à Copenhague. "Christian a immédiatement envoyé un message dans notre application de groupe. C'était génial de l'entendre tout de suite", a déclaré le défenseur Jens Stryger Larsen.

4h - Info | DES CALCULS POUR LES ANGLAIS?

Si aucun calcul ne sera de mise entre Ecossais et Croates, la bataille pour la première place entre l'Angleterre et la République tchèque pourrait elle être polluée par quelques arrière-pensées stratégiques plus ou moins avouées. Car il n'est pas certain que, dans ce groupe, finir premier soit la meilleure place.

En terminant première, l'Angleterre aurait aussi face à elle un adversaire forcément redoutable: a priori la France, l'Allemagne ou le Portugal, à moins que la Hongrie ne chamboule la hiérarchie. En étant deuxième, elle irait à Copenhague en huitièmes, mais avec un adversaire peut-être plus abordable (Suède, Slovaquie, Espagne ou Pologne). (Lire l'article complet)

0h37 - Info | "LES DANOIS NOUS ONT DONNÉ DES AILES"

Kasper Hjulmand, le sélectionneur du Danemark, a remercié le peuple danois après la victoire de son équipe 1-4 contre la Russie lundi pour la 3e journée du groupe B de l'Euro 2020. Un succès qui permet à la 'Danish Dynamite' de terminer 2e du groupe et se qualifier pour les huitièmes de finale à la différence de buts. (Lire l'article complet)

18h46 - Réseaux sociaux | TROIS COMIQUES

C'est l'une des images les plus drôles de la soirée, assurément. Trois fans néerlandais ont osé floqué leur maillot au nom des trois vaccins les plus utilisés contre le covid-19: Moderna, Pfizer et AstraZeneca. Un gros buzz en vue.