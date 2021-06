Euro 2020: le stade de Munich ne pourra pas arborer d'illumination arc-en-ciel

Le stade de Munich ne peut pas être illuminé aux couleurs de l'arc-en-ciel pour le match de mercredi de l'Euro 2020 entre l'Allemagne et la Hongrie, a déclaré mardi l'UEFA.



L'Union européenne de football a rejeté une motion du conseil municipal de Munich, car il s'agirait d'un message politique en réponse à une loi hongroise. Mardi dernier, le parlement hongrois a approuvé une loi qui restreint les droits d'information des jeunes en matière d'homosexualité et de transsexualité. Cette loi est considérée comme importante pour le Premier ministre conservateur de droite Viktor Orban. La motion de Munich a été faite comme un signal pour promouvoir la diversité. Les couleurs arc-en-ciel sont souvent utilisées par les personnes appartenant aux communautés lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle. D'autres stades allemands, comme ceux de Francfort et de Cologne, seront désormais illuminés aux couleurs de l'arc-en-ciel pendant le match. Le capitaine de l'équipe d'Allemagne, Manuel Neuer, peut continuer à porter un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel, car l'UEFA a mis fin à sa procédure sur cette question.