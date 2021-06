Cristiano Ronaldo toujours muet face à la France: retour sur ses précédents échecs, du premier au dernier

Il a marqué contre 43 sélections différentes, mais jamais contre la France en six rencontres. A 36 ans, Cristiano Ronaldo (107 buts en 177 sélections) part à l'assaut d'un nouveau défi, mercredi lors de France-Portugal (21h00) au premier tour de l'Euro.



Le quintuple Ballon d'Or, international depuis août 2003, s'est toujours cassé les dents sur la défense française en 450 minutes disputées face à elle. Radiographie de ces précédents échecs, du premier au dernier :



Le plus bruyant



Demi-finale de Coupe du monde le 5 juillet 2006 à Munich: Portugal - France 0-1 (temps de jeu: 94 minutes)



A 21 ans, Ronaldo est conspué tout le match par l'Allianz Arena qui lui reproche son sourire diabolique après l'exclusion en quart de finale de l'Anglais Wayne Rooney, partenaire à Manchester United. Insensible aux sifflets, il enchaîne les accélérations, actions de classe et un "saut de l'ange" devant Willy Sagnol dans la surface, sans parvenir à duper l'arbitre.



Face à Lilian Thuram, élu homme du match, "CR7" tente trois tirs, dont un cadré. Son coup franc à la 78e est stoppé par Fabien Barthez d'une manchette de volley, et la France élimine le Portugal.



Le plus frustrant



Amical le 11 octobre 2014 à Saint-Denis: France - Portugal 2-1 (temps de jeu: 76 minutes)



Soirée frustrante pour la superstar qui, avec trois occasions seulement, apparaît impuissant et esseulé. Ses équipiers français au Real Madrid lui volent la vedette: Karim Benzema signe un but et une passe décisive, et Raphaël Varane bride la fusée portugaise.



"On a contrôlé Cristiano, on connaît tous ses fantastiques aptitudes et le fait qu'il n'ait pas marqué est bien pour nous", savoure le défenseur de 21 ans. Didier Deschamps le félicite: "Il a eu des coups à rattraper avec Cristiano, notamment en vitesse et pourtant Cristiano va vite. Il est en pleine confiance".



Le plus pauvre



Amical le 4 septembre 2015 à Lisbonne: Portugal - France 0-1 (temps de jeu: 67 minutes)



Au stade Alvalade, où il a débuté avec le Sporting, le natif de Madère ne parvient pas à chasser les doutes qui escortent son début de saison poussif avec le Real, sans but marqué en match officiel.



Face à Varane et Laurent Koscielny, il a peu de bons ballons à négocier et se heurte sur coup franc à Hugo Lloris (41e). Remplacé avant l'heure de jeu, il voit Mathieu Valbuena triompher à la 85e minute... sur coup franc.



Le plus court



Finale de l'Euro le 10 juillet 2016 à Saint-Denis: France - Portugal 0-1 a.p. (temps de jeu: 25 minutes)



Paradoxalement, le seul France-Portugal remporté par Ronaldo s'est largement disputé sans lui... En finale de l'Euro-2016, à Saint-Denis, le capitaine quitte les siens après 25 minutes, en pleurs sur une civière, après un choc avec Dimitri Payet.



Le genou gauche bandé, il serre les dents depuis le banc et harangue ses équipiers à la manière d'un entraîneur adjoint survolté. Fernando Santos n'oublie pas de "remercier" son attaquant, "un grand soutien pour motiver nos joueurs", du "banc et dans le vestiaire".



Le plus menaçant



Ligue des nations (aller) le 11 octobre 2020 à Saint-Denis: France - Portugal 0-0 (temps de jeu: 93 minutes)



L'affiche entre les champions du monde français et les champions d'Europe portugais est marquée par des défenses de fer. Ronaldo se montre cependant menaçant sur deux actions, à la 24e minute puis en toute fin de rencontre.



Sur la première, Lucas Hernandez jette son pied gauche en pleine surface pour le contrer. "Quand on fait un grand geste défensif, ça nous met un coup d'adrénaline, ça nous motive encore plus", racontait le défenseur à l'AFP avant l'Euro. Sur la seconde, Lloris bloque la lourde frappe de Ronaldo.



Le plus fermé



Ligue des nations (retour) le 14 novembre 2020 à Lisbonne: Portugal - France 0-1 (temps de jeu: 95 minutes)



A Lisbonne, Ronaldo est bien maîtrisé par Varane et Presnel Kimpembe qui l'oublie seulement avant la pause, sans conséquence. Après la défaite, le Portugais écrit sur Instagram: "Tous les matches nous apprennent quelque chose. (...) Nous devons relever la tête et être fiers de tout ce que nous avons accompli ensemble !"



Le statisticien Opta remarque que la France est "l'adversaire qu'il a le plus souvent affronté sans parvenir à trouver la faille dans sa carrière toutes compétitions confondues, en club et en sélection".