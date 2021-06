Wembley fera le plein: plus de 60.000 spectateurs dès les demi-finales à l'Euro 2020

Plus de 60.000 spectateurs seront autorisés dans les tribunes de Wembley pour les demi-finales et la finale de l'Euro de football, les 6, 7 et 11 juillet, au lieu de 40.000 initialement prévu, a annoncé mardi le gouvernement britannique.

"Plus de 60.000 supporters pourront désormais assister aux demi-finales et à la finale de l'Euro au stade de Wembley", a écrit le gouvernement, précisant que ce sera "la plus grande foule rassemblée pour un évènement sportif depuis plus de 15 mois au Royaume-Uni".

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'UEFA et la fédération anglaise pour garantir la mise en place de mesures de santé publique rigoureuses et strictes, tout en permettant à un plus grand nombre de supporters de voir le spectacle en direct", a déclaré le secrétaire d'Etat à la Culture, Oliver Dowden.

Tous les détenteurs de tickets devront respecter un certain nombre de conditions strictes, notamment avoir un résultat négatif à un test de dépistage Covid-19 ou la preuve d'une vaccination complète - deux doses reçues, 14 jours avant le match.