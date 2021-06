Toby Alderweireld demande l'aide de Twitter pour envoyer un maillot à un supporter (photo)

Toby Alderweireld a des fans partout. Le défenseur des Diables Rouges est très populaire à Tottenham, notamment. Preuve en est un joli message adressé hier lors de Belgique-Finlande par un fan anglais installé dans les tribunes. "Toby, je suis un fan de Tottenham et j'aimerais avoir ton maillot", a-t-il écrit sur un panneau, fièrement brandi pendant le match.

Sur Twitter, Alderweireld a réagi après avoir manqué cela pendant la rencontre. "Je suis désolé, je ne t'avais pas vu, mais j'apprécie ! Twitter, tu sais faire ton truc, l'identifier et me dire qui c'est pour que je lui envoie mon maillot ?", a-t-il écrit. Reste à espérer qu'il obtienne un résultat pour le plus grand bonheur du fan en question.