République Tchèque-Angleterre: bataille en vue pour la première place du groupe

Les compositions

République Tchèque: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Darida, Jankto - Schick

Angleterre: Pickford - James, Stones, Mings, Trippier - Phillips, Rice - Saka, Grealish, Sterling - Kane

Avant match

Le défenseur central Harry Maguire fait son retour dans l'équipe d'Angleterre pour la rencontre décisive pour la première place du groupe D, mardi à Wembley contre la République tchèque, alors que Jack Grealish et Bukayo Saka sont aussi titulaires.



Blessé à une cheville avec Manchester United à la fin de la saison de la Premier League, Maguire prend la place de Tyrone Mings aux côtés de John Stones dans l'axe central. Son leadership avait beaucoup manqué aux Three Lions qui ont une équipe très jeune dans ce tournoi. Le sélectionneur Gareth Southgate a aussi décidé de lancer dès le coup d'envoi le meneur de jeu d'Aston Villa, Jack Grealish, que l'opinion publique et les commentateurs lui réclamaient à cor et à cri.



Excellent dribbleur, dangereux sur coup de pied arrêté, Grealish doit résoudre les problèmes d'approvisionnement pour le capitaine et buteur Harry Kane, très discret depuis le début de la compétition. L'annonce dans la matinée du forfait de Mason Mount, mis à l'isolement après avoir été cas contact de l'Ecossais Billy Gilmour, testé positif au Covid-19 lundi, n'a rendu que plus inéluctable encore la chance donné au Villan.



Le choix de préférer Bukayo Saka à Phil Foden, peu en vue sur les deux premiers matches contre la Croatie (1-0) et l'Ecosse (0-0), est un peu plus surprenant, même si le Gunner avait été bon et avait marqué en match de préparation contre l'Autriche (1-0). En défense, Southgate a aussi modifié une nouvelle fois sa paire de latéraux. Luke Shaw, déjà titulaire contre l'Ecosse, est confirmé à gauche alors que Kyle Walker remplace Reece James à droite.



Du côté des Tchèques, qui abordent ce match à la première position, avec une meilleure différence de buts que les Anglais, l'équipe est, sans surprise, la même que celle qui a tenu les vice-champions du monde croates en échec (1-1), il y a quatre jours à Hampden Park. Tchèques et Anglais sont déjà qualifiés pour le tour suivant, au pire parmi les meilleurs troisièmes, mais doivent se départager pour la première place.



Les coéquipiers de Patrik Schick, auteur de 3 buts dans la compétition, peuvent se contenter d'un nul pour finir premiers. En cas de défaite, le perdant pourrait glisser à la troisième place, qui promet en principe un adversaire plus difficile en huitièmes, au profit du vainqueur d'Ecosse-Croatie qui se déroule simultanément à Glasgow.