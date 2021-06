Croatie-Écosse: suivez l'évolution du SCORE EN DIRECT

> Suivez l'évolution du score en direct

Les compositions

Croatie: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Darida, Jankto - Schick

Écosse: Pickford - James, Stones, Mings, Trippier - Phillips, Rice - Saka, Grealish, Sterling - Kane

Avant match

Ecossais et Anglais ont été rattrapés par le virus avant leur dernier match du 1er tour mardi et sont respectivement privés de Billy Gilmour (positif) pour les premiers, de Mason Mount et Ben Chilwell (isolés car cas contacts de Gilmour) pour les seconds.



Une mauvaise nouvelle surtout pour les Ecossais qui doivent impérativement gagner pour se qualifier pour les huitièmes. Même impératif pour la Croatie, tombée du piédestal où elle était montée en 2018 en se hissant en finale de la Coupe du monde contre la France (2-4): Luka Modric et ses équipiers doivent absolument l'emporter pour éviter le fiasco d'une élimination précoce.



Anglais et Tchèques - comme la France - ont pour leur part décroché sans jouer leur qualification dès lundi soir: les deux équipes sont assurées de passer avec les 4 points déjà engrangés.



Reste donc une bataille pour la première place, qui pourrait être polluée par quelques arrière-pensées stratégiques plus ou moins avouées. Car il n'est pas certain que finir premier soit la meilleure place vu les adversaires probables (un "gros" issu du groupe F en cas de 1re place).