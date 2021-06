Euro: l'Angleterre assure la première place et restera à Wembley

En battant les Tchèques (1-0), grâce à un but rapide de Raheem Sterling, l'Angleterre s'est octroyée mardi la première place du groupe D de l'Euro et le huitième de finale à Wembley qui va avec.

Au prochain tour, les Three Lions affronteront dans une semaine le 2e du groupe F, la France, l'Allemagne ou le Portugal, alors que les Tchèques, finalement 3e derrière la Croatie, victorieuse en Écosse (3-1), devront encore attendre pour connaître leur adversaire.

Outre l'avantage du terrain, l'Angleterre est aussi assurée de pouvoir disposer pour les huitièmes de Mason Mount et Ben Chilwell ses deux joueurs mis à l'isolement après avoir été identifiés comme cas contacts de l’Écossais Billy Gilmour, testé positif au Covid lundi.

Les trois joueurs, coéquipiers à Chelsea, s'étaient longuement entretenus après le match nul entre leurs deux équipes, vendredi (0-0).

Pour le reste, le potentiel réel de cette équipe anglaise et ses chances d'aller loin restent un mystère, même s'il y a eu du progrès en première période.

Les diverses absences, les retours de blessures et la gestion des risques de suspension - pour Phil Foden qui avait pris un carton jaune contre la Croatie -, avaient amené Gareth Southgate à apporter un peu de sang neuf.

Il a ainsi enfin pu titulariser Harry Maguire dans l'axe central, aux côtés de John Stones.

Blessé à une cheville avec Manchester United à la fin de la saison de la Premier League, le Red Devil n’avait pas encore pu participer à un match.

Il a rappelé à tout le monde en quoi il reste indispensable, apportant son autorité sur le terrain mais aussi sa qualité de passe à l'image de cette ouverture magistrale du milieu de terrain et à ras de terre pour trouver Harry Kane dans la surface, dont l'intérieur du pied a malheureusement pour lui été détourné par Tomas Vaclik (26e).

- Une défense au rendez-vous -

Southgate avait aussi décidé de lancer dès le coup d'envoi le meneur de jeu d'Aston Villa, Jack Grealish, que l'opinion publique et les commentateurs lui réclamaient à cor et à cri, et le joueur d'Arsenal Bukayo Saka, buteur en match de préparation contre l'Autriche (1-0).

Les deux joueurs ont réalisé une très belle prestation et montré qu'ils sont des alternatives solides en attaque.

Grealish a notamment été à l'origine directe du but, en remportant son un contre un face à Vladimir Coufal, avant de déposer un amour de centre piqué sur la tête de Sterling, au deuxième poteau (1-0, 12e).

Il s'agissait du deuxième but dans la compétition de l'Angleterre et aussi du deuxième du Citizen toujours redoutable en sélection, puisqu'il en est à 14 buts et 6 passes décisives sur ses 19 dernières sélections.

Sterling avait déjà failli trouver le chemin des filets très tôt dans la partie, devançant Vaclik après une ouverture de Luke Shaw sur la gauche, mais son pointu lobé est allé s'écraser sur le poteau (2e).

Autre motif de satisfaction pour Southgate, le retour du joueur de Liverpool Jordan Henderson qui a disputé la seconde période dans l'axe du milieu aux côtés de Kalvin Phillips.

Le sélectionneur anglais pourra aussi se féliciter de la belle solidité défensive affichée par ses hommes qui n'ont pas pris de but lors de ce premier tour.

Jordan Pickford s'est même illustré par une fort belle parade pour empêcher une frappe lointaine de Tomas Holes de filer dans sa lucarne (28e).

Mais avec deux victoires minimalistes (1-0) contre la Croatie et les Tchèques, entrecoupées d'un nul vierge et insipide contre l'Écosse, les Three Lions doivent encore montrer les dents.