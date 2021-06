Euro 2020 - Jaroslav Silhavy, le sélectionneur tchèque, espère jouer en 8e à Budapest, avec ses fans

(Belga) Doublée par la Croatie au nombre de buts marqués, la Tchéquie, battue 0-1 par l'Angleterre, termine finalement troisième du groupe D. Les Tchèques sont cependant assurés d'être dans les quatre meilleurs troisièmes et attendent leur adversaire en huitièmes de finale.

"Les huitièmes des finale sont des matches à élimination directe. Tout peut arriver, tout se décide sur un match et je pense qu'on est capable de créer des surprises et d'avancer encore dans le tournoi", a déclaré Jaroslav Silhavy, le sélectionneur tchèque. Je pense que la plupart des équipes sont du même niveau à ce stade. Ce sera un match contre un adversaire très fort, mais tout peut arriver. J'aimerais jouer à Budapest pour que nos supporters puissent venir nous soutenir." Silhavy est également,t revenu sur la prestation de son équipe contre l'Angleterre. "L'adversaire était très fort aujourd'hui. Notre réalisme aujourd'hui n'a pas été très bon, l'Angleterre a été plus forte sur ce point. Ce n'était pas une mauvaise performance aujourd'hui, mais on jouait l'Angleterre et les équipes qu'on va affronter à partir de maintenant, ce seront toujours ses adversaires de même niveau."