DIRECT EURO - Ousmane Dembélé va devoir se faire opérer

La phase de groupes de l'Euro 2020 se termine ce mercredi. A 18 heures, dans le groupe E, la Slovaquie affronte l'Espagne tandis que dans le même temps la Suède rencontre la Pologne. A 21 heures, dans la dernière journée du groupe F, l'Allemagne reçoit la Hongrie et la France se déplace au Portugal.

08h20 - Info | PLUS DE 60.000 SUPPORTERS AUTORISÉS À WEMBLEY

Plus de 60.000 spectateurs seront autorisés dans les tribunes de Wembley pour les demi-finales et la finale de l'Euro de football, les 6, 7 et 11 juillet, au lieu de 40.000 initialement prévu, a annoncé mardi le gouvernement britannique. "Plus de 60.000 supporters pourront désormais assister aux demi-finales et à la finale de l'Euro au stade de Wembley", a écrit le gouvernement, précisant que ce sera "la plus grande foule rassemblée pour un évènement sportif depuis plus de 15 mois au Royaume-Uni". "Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'UEFA et la fédération anglaise pour garantir la mise en place de mesures de santé publique rigoureuses et strictes, tout en permettant à un plus grand nombre de supporters de voir le spectacle en direct", a déclaré le secrétaire d'Etat à la Culture, Oliver Dowden. Tous les détenteurs de tickets devront respecter un certain nombre de conditions strictes, notamment avoir un résultat négatif à un test de dépistage Covid-19 ou la preuve d'une vaccination complète - deux doses reçues, 14 jours avant le match.

08h00 - Info | LUIS ENRIQUE VEUT RESTER

Mardi, à la veille de la rencontre décisive contre la Slovaquie pour la 3e journée du groupe E, Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, a déclaré qu'il voulait garder son poste même si la 'Roja' est éliminée au premier tour de l'Euro (lire l'article complet).

07h30 - Info | DEMBÉLÉ DOIT SE FAIRE OPÉRER

L'ailier de l'équipe de France Ousmane Dembélé, touché samedi contre la Hongrie (1-1) à l'Euro, souffre d'une "désinsertion du tendon du biceps (fémoral) au niveau du genou droit qui nécessitera un traitement chirurgical", a annoncé son club du FC Barcelone mardi dans un communiqué. dembélé, qui a quitté les Bleus et déclaré forfait pour le reste de l'Euro, sera absent environ quatre mois selon une source ayant connaissance du dossier. Il s'agit de la deUxième blessure de ce genre pour Dembélé, après une rupture totale du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite en février 2020. Il s'agit d'un énorme coup dur pour "Dembouz", 24 ans et remplaçant de luxe en équipe de France, contraint de sortir samedi en fin de rencontre contre la Hongrie trente minutes après avoir remplacé Adrien Rabiot.

