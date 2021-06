Diables Rouges: le capitaine devrait porter un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel en 1/8es

Le capitaine de la Belgique devrait porter un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel lorsque son équipe jouera son huitième de finale de l'Euro 2020 à Séville, dimanche.

Un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel se trouvait aux côtés de Thomas Meunier mercredi en conférence de presse. Logiquement interrogé sur le sujet, le Diable Rouge a été l'auteur d'une sortie dont il a le secret. "Nous sommes au 21e siècle, les idées moyenâgeuses ont fait leur temps. Il faut accepter les gens comme ils sont, c'est vraiment regrettable ce qu'il se passe", a dit le latéral droit.

"Du côté des personnes décisionnaires, certains ont des oeillères. Ce n'est pas afficher une pancarte "no to racism (non au racisme, ndlr)" sur les bords des terrains qui va changer. Il faut agir. Je pense que beaucoup ont peur de se mouiller. Pour moi, il est nécessaire de changer les choses. Tout le monde a le droit d'avoir ses idées, ses envies. Et il faut les respecter", a ajouté Meunier en critiquant en filigranes l'UEFA.

D'après nos informations, le capitaine belge devrait vraisemblablement porter un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel pour le huitième de finale des Diables dimanche à Séville. L'adversaire des Belges n'est pas encore connu.

Le capitaine des Pays-Bas Georginio Wijnaldum portera un brassard spécial avec le message "One Love" lorsque son équipe jouera son huitième de finale de l'Euro 2020 à Budapest dimanche, a déclaré mercredi la fédération néerlandaise.