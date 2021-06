Slovaquie-Espagne EN DIRECT : même sur penalty, Morata ne marque pas

Le direct

10' - Penalty pour l'Espagne ! Il est raté par Morata !

4' - La Suède mène face à la Pologne. A ce stade, on aurait donc Espagne-Belgique dimanche.

0' - La rencontre débute à l'instant à Séville. Mon lit est déjà prêt au cas où.

Bonsoir à tous ! On suit le choc de cette première partie de soirée ensemble. Après des bonnes purges comme on en voit peu, l'Espagne nous doit du spectacle. Sans quoi ce sera retour à la maison, ou presque. Rendez-vous à 18 heures !

Les compositions

Slovaquie: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hromada, Haraslin, Hamsik, Mak, Duda

Espagne: Simon, Azpilicueta, E. Garcia, Laporte, Alba, Koke, Busquets, Pedri, Sarabia, Morata, Moreno

L’avant match

Dos au mur après deux nuls contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1), l'Espagne doit gagner contre la Slovaquie mercredi (18h00) pour se qualifier et garder son destin en mains, au risque de voir le projet de Luis Enrique s'écrouler prématurément.

"A la vie à la mort" : c'est avec ce maître-mot que la "Roja" va aborder son dernier match de la phase de groupes mercredi. Devant son public de la Cartuja, l'équipe dirigée par Luis Enrique devra vite se relever pour lancer enfin sa compétition, et prouver que ses deux premiers couacs ne sont que des erreurs de parcours.

"C'est presque un premier match à élimination directe pour nous. Ce sera pile ou face. Il nous reste un match, une finale, et à partir de là on verra. Mais aucune sélection n'a gagné de coupe avant de jouer. Ce sera à la vie à la mort, on doit l'aborder ainsi, avec la confiance qu'on va sortir de là tous ensemble", a avancé lundi Cesar Azpilicueta, l'arrière droit espagnol vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, le 29 mai.

Si elle gagne face aux Slovaques, l'Espagne sera qualifiée comme 1re ou 2e du groupe E, en fonction du résultat de l'autre match de la poule E, Suède - Pologne (18h00 à Saint-Pétersbourg). Un nul pourrait aussi lui suffire pour finir 3e et se hisser en huitièmes, sauf si la Pologne l'emporte en parallèle contre la Suède.