Suède-Pologne: suivez l'évolution du SCORE EN DIRECT

> Suivez l’évolution du score en direct à 18h

Les compositions

Suède: Olsen - Lustig, Danielson, Lindelöf, Augustinsson - S. Larsson (cap), Ekdal, Olsson, Forsberg - Isak, Quaison

Pologne: Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek, Puchacz - Jozwiak, Krychowiak, Klich, Zielinski - Lewandowski (cap), Swiderski

L’avant match

La Belgique ne connait toujours pas l'identité de son adversaire en huitièmes de finale de l'Euro 2020 de football après les matches du groupe D joués mardi.

L'Angleterre a remporté son groupe après une victoire contre la République tchèque (1-0) et la Croatie a terminé deuxième après s'être imposée 3-1 contre l'Écosse. Les Tchèques, troisièmes avec quatre points, sont eux aussi d'ores et déjà certains de jouer les huitièmes. L'adversaire des Diables dimanche à Séville (21h) dépendra de l'issue des matches des groupes E et F.

Si la Pologne bat la Suède ou si l'Espagne partage contre la Slovaquie, la Belgique défiera le 3e du groupe E. Dans le cas contraire, les Diables défieront le 3e du groupe de la mort (France, Allemagne, Portugal, Hongrie) ou, dans un cas peu probable où le Portugal est notamment battu par quatre goals d'écart par la France, la Suisse.