Euro 2020 - Luis Enrique espère "déboucher une deuxième bouteille"

(Belga) Luis Enrique avait logiquement le sourire après le large succès de l'Espagne 0-5 contre la Slovaquie mercredi. Un succès qui qualifie la 'Roja' pour les huitièmes de finale.

"Il est évident que la bonne bouteille de la cave a été débouchée, on a redonné de la joie aux supporters, aux joueurs", a réagi Enrique en conférence de presse. "Et maintenant, on va aller chercher une autre bouteille à la cave, et on verra si on peut la déboucher celle-là aussi. Cette victoire, c'est évidemment un soulagement. Pas seulement pour moi, mais pour ce que cela signifie: en continuant d'insister sur les mêmes concepts footballistiques, on peut arriver à des résultats. Cette victoire arrive au meilleur des moments et nous prépare pour ce qui arrive derrière. On a vraiment hâte d'être lundi (date du 8e de finale contre la Croatie, ndlr)." Le sélectionneur espagnol s'est également exprimé sur le retour de Sergio Busquets, testé positif au coronavirus durant la préparation. Le joueur du FC Barcelone a été élu Homme du Match. "Le match de Busquets est un manuel pratique pour milieux de terrain", a analysé Enrique. "Sur ce que doit faire un pivot en défense et en attaque. On sait l'importance qu'il a pour le groupe. C'est un joueur assez incompris, cela fait de nombreuses années qu'il est là et on est fatigué de le voir (ironiquement, ndlr.), mais il est unique et c'est une véritable garantie." (Belga)