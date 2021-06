Euro de basket féminin - Quarts de finale - Belgique / Russie 85-83 - Fiche technique

(Belga) La Belgique, victorieuse au bout du suspense de la Russie (85-83) en quarts de finale mercredi à Strasbourg en France, affrontera la Serbie pour une place en finale de l'Euro de basket féminin samedi à Valence en Espagne.

Les Serbes ont fait tomber l'Espagne, double tenante du titre, après prolongation 71 à 64. Plus tôt dans la soirée, la Biélorussie et la France s'étaient qualifiées pour l'autre demi-finale. - Les quarts de finale: à Valence, Biélorussie - Suède 58-46 Serbie - Espagne 71-64 ap.prol. à Strasbourg, France - Bosnie-Herzégovine 80-67 Belgique - Russie 85-83 21-20/22-17/20-21/22-25 Belgique: 33/56 à 2pts, 5/18 à 3 pts, 4/6 LF, 31 rebonds, 23 passes décisives, 7 pertes de balle, 16 fautes. Kim Mestdagh 19 (3x3), Delaere 6 (8 assists), Meesseman 33 (1x3, 11 rebonds), Linskens 13, H. Mestdagh, Geldof, Nauwelaers, Billie Massey, Vanloo 5 (1x3), Allemand 9 (6 assists). Russie: 21/33 à 2pts, 11/21 à 3pts, 8/13 LF, 30 rebonds, 19 passes décisives, 17 pertes de balle, 14 fautes. Kurilchuk, Musina 10, Goldyreva, Vadeeva 30 (7 rebonds), Shilova 11 (3x3), Komarova 3, Glonti 17 (5x3), Shtanko, Levchenko 11 (1x3) Phase finale à Valence: . Samedi - Match de qualifications pour le tournoi de qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 (à 12h00 et 15h00, ordre des rencontres à confirmer): Suède - Bosnie-Herzégovine Espagne - Russie - Demi-finales (à 18h00 et 21h00, ordre à confirmer) France - Biélorussie Serbie - Belgique . Dimanche: (18h00) 3e place (21h00) Finale (Belga)