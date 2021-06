Ronaldo et Mbappé: la photo des coulisses

Le Portugal et la France se sont quittés sur un partage 2-2 ce mercredi soir. Le match a offert de belles photos de retrouvailles entre Cristiano Ronaldo, Pepe et Karim Benzema, qui ont joué plusieurs années ensemble au Real Madrid.

Après le match, l'UEFA a diffusé une photo des coulisses du match sur son compte Twitter. On y voit Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, torses nus, en train de rigoler dans les escaliers qui mènent aux vestiaires. Les deux attaquants ont échangé leurs maillots et ont affiché une belle complicité.