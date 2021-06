Championnats d'Europe de tennis de table - Tous les Belges éliminés en simple

(Belga) Tous les joueurs belges ont été éliminés au premier tour du simple à l'Euro de tennis de table, jeudi, à Varsovie en Pologne. Il reste encore deux doubles en lice.

En simple messieurs, Martin Allegro s'est incliné en sept manches face au Polonais Jakub Dyjas, 9-11, 9-11, 11-9, 6-11, 12-10, 11-2, 11-4. Cédric Nuytinck a perdu 4-2 (13-11, 3-11, 8-11, 12-10, 11-8, 11-9) face au Tchèque Lubomir Jancarik. Robin Devos n'a pu rien faire face au Roumain Ovidiu Ionescu, vainqueur 11-3, 11-4, 11-4, 12-10. En simple dames, Lisa Lung et Nathalie Marchetti se sont inclinées dès le premier tour, respectivement la Française Marie Migot (11-5, 11-8, 11-4, 9-11, 14-12) et la Roumaine Daniela Monteiro Dodean (11-4, 14-12, 11-2, 14-12). En double messieurs, les Belges ont obtenu deux qualifications sur trois pour le deuxième tour. Florent Lambiet et Martin Allegro ont dominé 3-0 (11-3, 11-4, 11-7) les Biélorusses Pavel Platonov et Gleb Shamruk. Victoire sans perdre de set (11-3, 12-10, 11-9) également pour Cédric Nuytinck et son partenaire polonais Jakub Dyjas, contre les Français Can Akkuzu et Andrea Landrieu. Robin Devos et le Polonais Marek Badowski ont été battus 3-1 (11-9, 11-7, 9-11, 15-13) par les Portugais Joao Geraldo et Diogo Carvalho. En double dames, Lisa Lung et Margo Degraef ont été éliminées au premier tour par les Hongroises Szandra Pergel et Leila Imre 3-0 (11-7, 11-9, 11-3). Nathalie Marchetti et sa partenaire tchèque Katerina Tomanovska ont connu le même sort avec une élimination d'entrée de jeu face aux Luxembourgeoises Ni Xia Lian et Sarah De Nutte 3-1 (11-8, 11-6, 7-11, 14-12).