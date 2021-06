Belgian Lions - Ismaël Bako (ASVEL) affrontera Hans Vanwijn (Dijon) en finale des playoffs en France

(Belga) Ce jeudi soir, en demi-finale des playoffs en Jeep Elite, le championnat de France de basket, Dijon (avec Hans Vanwijn) s'est imposé face à Monaco (79-68) alors que Villeurbanne (avec Ismaël Bako), l'a emporté face à Strasbourg (83-67). Les deux Belgian Lions s'affronteront donc en finale ce samedi.

Il y aura bien un duel belgo-belge en finale des playoffs du championnat de France de basket. En effet, dans un premier temps, la JDA Dijon d'Hans Vanwijn s'est imposée face à Monaco (79-68) grâce à une excellente entame de match. Une rencontre qui a vu l'ancien anversois se mettre en évidence puisqu'il termine cette demi-finale avec 16 points (6/10 à 2 points, 0/3 à 3 points et 4/4 aux lancers), 10 rebonds, 3 passes et 1 contre en 30 minutes. Un peu plus tard dans la soirée, c'était au tour d'Ismaël Bako de se mettre en évidence et de porter l'ASVEL vers la finale après une victoire collective (83-67) qui s'est, elle aussi, dessinée au premier quart-temps. Le pivot des Belgian Lions termine meilleur marqueur du match avec 18 points (8/9 à 2 points et 2/3 aux lancers), 12 rebonds, 1 passe et 1 interception en 24 minutes. Villeurbanne et Dijon s'affronteront ce samedi (13h35) pour le titre de champion de France. (Belga)