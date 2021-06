DIRECT EURO - Cascade de blessés pour la France

La phase de groupes de l'Euro 2020 s'est terminée mercredi. Les huitièmes de finale débutent samedi avec Pays de Galles - Danemark (18 h) et Italie - Autriche (21 h). Les Diables Rouges affrontent le Portugal dimanche à Séville (21 h).

09h30 - Info | CASCADE DE BLESSURES POUR LA FRANCE

Les joueurs français Thomas Lemar et Marcus Thuram ont dû quitter prématurément l'entraînement de l'équipe de France jeudi. Ces deux blessures viennent s'ajouter à celles de Lucas Hernandez et Lucas Digne, tous les deux sortis contre le Portugal pour des blessures respectives au genou et à la cuisse (lire l'article complet).

09h00 - Info | INQUIÉTUDE EN FINLANDE

Les autorités finlandaises ont exprimé leur inquiétude jeudi après la détection de près d'une centaine de cas chez des supporters de retour au pays après avoir assisté à un match de l'Euro de football à Saint-Pétersbourg en Russie. La Première ministre et l'autorité sanitaire chargé de l'épidémie, THL, ont appelé les Finlandais étant revenus au pays après la défaite contre la Belgique lundi à tous se faire tester (lire l'article complet).

08h30 - Info | INQUIÉTUDE EN ALLEMAGNE Douze personnes ont été testées positives au Sars-Cov-2 à l'occasion des trois matches de la phase de poules de l'Euro 2020 qui se sont déroulés à Munich, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires locales à l'agence de presse dpa. Sur "plusieurs milliers de tests rapides", six personnes qui voulaient assister à une rencontre se sont avérées positives. Les six autres cas positifs sont des fans qui étaient présents dans la ville bavaroise mais pas pour se rendre au stade, par exemple pour assister aux rencontres sur des écrans géants (lire l'article complet). 08h00 - Info | UN FORFAIT POUR LES PAYS-BAS Les Pays-Bas devront se passer de leur attaquant Luuk de Jong pour leur huitième de finale de l'Euro contre la Tchéquie dimanche à Budapest: le joueur de Séville, blessé à un genou, est forfait jusqu'à la fin du tournoi, a annoncé la sélection. "Luuk de Jong doit quitter le camp d'entraînement de l'équipe nationale néerlandaise. L'attaquant de Séville s'est blessé au ligament interne d'un genou lors d'un entraînement mardi", ont indiqué les Oranje dans un communiqué. L'avant-centre aux 38 sélections (pour 8 buts) n'avait disputé qu'une poignée de minutes contre l'Ukraine puis l'Autriche lors de la phase de groupe. Deux rencontres remportées par les Pays-Bas qui ont signé un carton plein dans leur groupe C avec trois succès. Le nouvel attaquant du FC Barcelone Memphis Depay était le plus souvent associé en pointe à un autre buteur, Wout Weghorst qui évolue à Wolfsburg. 07h30 - Info | LA SERIE A CARTONNE À L'EURO

Les joueurs actifs la saison dernière en Serie A, le championnat d'Italie de football, ont été les plus prolifiques de la phase de poule de l'Euro avec 25 des 94 buts déjà marqués. Les joueurs de Bundesliga, le championnat allemand, suivent avec 22 buts. Ces chiffres, qui ont été publiés jeudi par Opta, spécialiste des statistiques, sont à retrouver en cliquant ici.