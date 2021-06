Tour de France: le pass sanitaire exigé sur plusieurs zones pour assister à une étape

Aucun élément ne sera à fournir pour voir le peloton. Toutefois, un passe sanitaire est obligatoire au départ et à l'arrivée de l'ensemble des étapes du Tour.

Le départ de la 108e édition du Tour de France sera donné samedi depuis Brest. Quatre étapes vont se dérouler en Bretagne pour cette nouvelle édition de la Grande Boucle dans une France déconfinée, mais où les restrictions sanitaires restent encore sévères jusqu'à la fin du mois.

En effet, le Tour de France que l'on a connu, celui des camping-cars et des glacières est de retour. Il y aura de nouveau du monde le long des étapes de cette 108e édition, mais avec masque obligatoire évidement. Toutefois, il n'y a pas besoin de vaccin ou de test pour voir le peloton. La quasi-totalité des 3.400 kilomètres de parcours sera en accès libre, donc on suivra de nouveau ce feuilleton de l'été à travers la France sur le pas de la porte, comme sur le bord des routes.

En revanche, pour l'ensemble des étapes du Tour, un pass sanitaire est obligatoire au départ et à l'arrivée des étapes pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans. Pour accéder à ces zones il faut ainsi présenter soit une attestation de vaccination complète, soit un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures.

Le pass sanitaire se présente sous la forme d'un QR code individuel, qui atteste que la personne qui le présente remplit bien certaines conditions de vaccination ou de test récent, pour l'essentiel un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures.

Les personnes qui ne souhaitent pas utiliser l'application Tousanticovid pourront imprimer leur QR code sur un document papier, ont annoncé en début de mois les autorités sanitaires qui avaient rappelé la nécessité d'une pièce d'identité pour attester de l'identité de la personne.

Dans ces zones il y aura également une jauge limitée : le nombre de personnes autorisées dépend des préfectures et de la configuration des lieux. Par exemple, à Pontivy c'est l'arrivée de la troisième étape au pied du Château des Rohan, sur les 800 derniers mètres 4.000 personnes sont autorisées à se masser le long des barrières à côté de la ligne d'arrivée.

De plus, la fameuse caravane sera elle aussi de retour, et au grand complet. Toujours 2 heures avant la course, 150 véhicules et plus de 400 personnes masquées vont distribuer les bobs et les petits objets en tout genre. Le protocole sanitaire ne devrait pas empêcher la caravane de régaler les spectateurs : des goodies par milliers sont promis. Cette année, les chars seront placés de façon à ce que tout le monde ait la chance de ramener un souvenir à la maison. Le défilé va durer environ 30 minutes entre le passage de la première et la dernière voiture de la caravane.

Concernant les coureurs, ils devront subir avant le départ deux tests PCR puis ils seront contrôlés pendant toute la durée de la course avec un test quelques jours plus tard lors du contre-la-montre mercredi prochain. De plus, à chaque journée de repos, comme lors de la précédente édition, les visiteurs et la famille des coureurs seront interdits dans les hôtels : aucun contact avec le monde extérieur n'est autorisé. Les hôtels ont été réservés bien à l'avance par les équipes et chaque chambre est soigneusement désinfectée avant l'arrivée des coureurs.

Ce qui change cette année, c'est qu'il faut deux cas avérés de Covid dans une équipe pour qu'elle soit exclue, contre un seul cas précédemment.