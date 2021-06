Diables Rouges - Pour Adil Rami, "il n'y a pas photo" entre la Belgique et la France: "On est largement au-dessus"

Invité de l'émission "Intégrale Euro 2020" sur RMC, le champion du monde français Adil Rami a donné son avis sur la Belgique qui affronte le Portugal dimanche soir (21h) en huitième de finale de l'Euro 2020 de football.

Invité de l'émission "Intégrale Euro 2020" sur RMC, le champion du monde a dressé un constat: "Quand tu les compares à nos joueurs, on est quand même largement au-dessus. Individuellement, il n'y a pas photo. La Belgique est une équipe que je respecte, mais quand tu compares Hazard à Mbappé, je préfère Mbappé. Quand tu me parles de Lukaku et Benzema, je préfère Benzema, Pogba Kanté plutôt que Witsel... Le seul que je prendrais, c'est De Bruyne".